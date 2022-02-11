Держава платитиме від 700 тисяч гривень всім, хто отримає ускладнення після вакцинації

Українці вже кілька місяців масово вакцинуються від коронавірусу. Наразі в Україні є майже всі доступні вакцини, можна прийти у будь-який центр вакцинації та отримати свою дозу.





Варто зауважити, що темпи вакцинації у нас набагато нижчі, ніж в Європі та США. Чомусь наші співвітчизники не сильно довіряють вакцинам, вважають, що кожна з них погано вивчена і може провокувати багато серйозних ускладнень. Різноманітні випадки справді траплялися, коли люди зробивши щеплення отримували через кілька днів параліч тіла, чи навіть помирали внаслідок тромбозу.

Медики відхиляють той факт, що це спровокувала вакцина, але народ насторожений. Так от, щоб якось заохотити громадян вакцинуватися, держава придумала одну не надто нову ініціативу.

Всім хто отримав ускладнення виплатять компенсацію

Відтак, вчора 9 лютого на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення виплачувати компенсацію тим громадянам, які отримали ускладнення внаслідок вакцинації. Суми вражаючі, адже держава впевнена, таких людей не буде, а якщо й трапиться щось подібне, то це буде 1-2 випадки на мільйон. Платитимуть наступні суми:

Тим хто отримав інвалідність першої групи — 992 тисячі гривень. Тим хто отримав інвалідність другої групи — 868 тисяч гривень. Третя група отримає 744 тисячі гривень.

Ну а якщо після вакцинації людина помре, і факт того, що виною цьому стала саме вакцина буде доведено, то родичам заплатять 1,8 мільйона гривень компенсації.

Зауважимо, що якщо особа отримувала якісь виплати в рамках ініціативи Covax, то на компенсацію від держави може не розраховувати.

Чи спрацює таке заохочення, чи ні невідомо. Українці не зійшлися в думках, і більшість говорять, що відсутність інвалідності це краще, ніж будь-які гроші.

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