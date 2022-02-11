На днях вдарить кілька потужних магнітних бур: як знизити їхній вплив на здоров’я?

Магнітні бурі явище досить поширене і сильно неприємне. Для людей, які чутливі до подібного, ці дні стають справжнім випробуванням.





Багатьох турбує погане самопочуття, яке супроводжується мігренями, загостренням хронічних хвороб, тривожністю. Ті хто страждає від панічних атак, почуваються в ці дні й зовсім важко.

Але якщо бути попередженим, то можна трохи мінімізувати негативний вплив магнітосфери. То коли бути насторожі? Розповідаємо.

Магнітні бурі накриють Землю 12-14 лютого

Пік порушення магнітосфери внаслідок обміну енергією між сонячним вітром та космічним середовищем, припаде на День святого Валентина. Тож закохані окрім флюїдів романтики можуть відчувати ще й мігрень. Дана буря класифікується червоною міткою, як дуже потужна. Проблема й в тому, що триватиме вона аж два дні, тоді як інколи навіть кількагодинне явище може добряче виснажити.

Будь-яка симптоматика, така як сильний страх, тривожність, апатія, плаксивість, чи безсоння в ці дні не повинні вас насторожувати. Це “штучні” емоції, які зникнуть, як тільки магнітна буря мине.

Медики закликають більше дбати про себе в ц ей період

Тим в кого підвищений або надто понижений артеріальний тиск, тим хто часто страждає від головних болів, і просто всім метеозалежним, а також людям похилого віку, в період магнітної бурі треба поберегтися.

Пийте дуже багато рідини, побільше відпочивайте, в жодному разі не плануйте надто ранніх підйомів, хіба що для вас це звичне явище. Не варто піддаватися стресовим ситуація, тому не плануйте на ці дні нічого нового для себе. І не намагайтесь вирішувати важливих питань, успішне рішення яких під загрозою. Будь-які негативні емоції можуть сильно погіршити ваше самопочуття.

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