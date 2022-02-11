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В Україні може зникнути ще один телеканал

11.02.2022
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Петиція про застосування санкцій та зупинення мовлення телеканалу «Наш», автор якої активіст Сергій Стерненко, зібрала 25 тисяч підписів. Наразі її зобов’язаний розглянути президент України Володимир Зеленський.


У зв’язку з цим, ряд телеграм-каналів припускають, що найближчим часом РНБО ухвалить рішення про внесення телеканалу «Наш» у списки санкцій і, ймовірно, закриє канал.

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Також є інформація, щоправда, не підтверджена, що президент уже обговорював можливість закриття телеканалу із секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Як повідомляють численні ЗМІ, телеканал «Наш» потрапив у таку ситуацію у зв’язку з можливими достроковими виборами до Верховної Ради, які можуть провести, якщо нинішній парламент погодиться на виконання Мінських угод щодо Донбасу.

Аналітики вважають, що подібне може призвести до суттєвого політичного потрясіння для країни, аж до перезавантаження влади.

Аудиторія телеканалу “Наш” переважає у південно-східних регіонах країни. Закриття медіаресурсу, що критично викладає діяльність теперішньої влади, дозволить партії «Слуга народу» набрати більше голосів на Південному Сході України у разі виборів. Тобто застосування санкцій чи закриття телеканалу є політично вигідним для домінуючої партії «Слуга народу».

Тим часом голова ВР та депутат від «Слуг народу» Руслан Стефанчук 7 лютого прокоментував, що РНБО поки що не розглядала можливість застосування санкцій проти телеканалу «Наш».

Варто зазначити, що телеканал перебуває у власності трудового колективу.

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11.02.2022
1 хвилина на прочитання

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