Украинцы массово получают платежки с несуществующими долгами: что говорят в Нафтогазе

Рассказываем, что делать, если своевременно платите за газ, но вам присылают платежки с долгами.





Украинцам рассказали, что нужно делать, чтобы получить в платежках только актуальные цифры за использованные объемы голубого топлива.

Данные со счетчиков нужно подавать в облгазы с 1 по 5 число каждого месяца. Об этом говорят в Нафтогаз. Дело в том, что объемы использованного газа рассчитывают именно операторы газораспределительных систем.

Именно эти компании периодически наведываются к вам домой, чтобы снять показатели счетчика и проверить состояние оборудования.

Как обрабатываются данные

Поставщики газа берут информацию относительно количество потребленных объемов с официальной платформы оператора газораспределительной системы. Потом объем умножается на цену, зафиксированную в рамках тарифного плана.

Если клиент не сообщил показатели счетчика или передал их с опозданием, оператор ГРС рассчитывает окончательную цену за граничными объемами потребления. Если клиента это не устраивает, он может обратиться в облгаз, где ему проведут перерасчет. Информация будет отображена в платежке на следующий месяц.

Как формируется цена за транспортировку голубого топлива

Основа тарифа – объем использованного газа за предыдущий период (для 2022 года это период с 1 октября 2020 по 30 сентября 2021 года). Затем этот показатель делят на 12 месяцев и умножают на тариф местного оператора ГРС.

Но оказывается, что в Кодексе ГРС есть пункт о минимальных объемах потребления.

30 кубометров для потребителя, который использует газ только для готовки;

126 кубометров для тех, кто использует газ для подогрева воды и готовки;

314 кубометров, где газ используется комплексно, включая отопление.

То есть даже при меньших объемах вам начислят больше.

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