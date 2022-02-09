Черный Тигр официально вступил в права: астрологи составили китайский гороскоп на 2022 год
Пандемия Covid-19 продолжает влиять на жизнь, экономику и отношения с людьми. Тем не менее 2022 год даст шанс на изменение жизни.
Астрологи составили китайский гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год. Узнайте, кому Черный Тигр принесет счастье, а кому неудачи на весь год.
Тигр
2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938
Тигров ожидают трудности. Но у них появится возможность проявить себя, если получится, то результаты будут впечатляющими. Однако этот год принесет проблемы в личной жизни, уладить конфликты может быть нелегко.
Кролик
2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939
Это удачливый год для Кроликов. Их ожидает повышение на работе, а также успех в личной жизни. Они встретят человека, который подарит вдохновение.
Дракон
2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940
Драконов ожидает тяжелый год. Им стоит следить за отношениями с людьми и за своим здоровьем. Также в год Тигра возродятся старые знакомства.
Змея
2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941
Представителям знака не слишком повезет в этом году, но поддержка близких людей поможет преодолеть проблемы. Змеям стоит с осторожностью заводить новые знакомства.
Лошадь
2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942
Рожденные в год Лошади могут рассчитывать на успех. У них будет все, чтобы успешно строить карьеру. Людям следует сосредоточиться на будущем. Этот год может быть решающим.
Коза
2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943
Настойчивость поможет людям рожденным в год Козы достичь успеха. Они смогут наладить отношения с людьми. Это лучшее время для создания семьи и покупки новой собственности.
Обезьяна
2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944
Текущий год принесет много изменений. Появятся шансы увеличить свое состояние, но придется пожертвовать отношениями.
Петух
2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945
Для Петухов этот год будет успешным. Их ожидает повышение на работе. При этом возможны трудности в построении отношений из-за скверного характера Петухов.
Собака
2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946
Собаки проявят свои таланты на работе. Но их может остановить болезнь или проблемы в семье. Помните об этом и обязательно позаботьтесь о себе.
Свинья
2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947
Людей, которые родились в год Свиньи, ожидает карьерный рост и увеличение дохода. На этой почве возникнут ссоры с любимыми. Научитесь управлять гневом.
Крыса
2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936
Этот год будет не самым лучшим для Крыс. Это неподходящее время для экстремального спорта, также стоит следить за здоровьем. Все остальное уладится со временем.
Бык
2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937
Год Тигра принесет удачу Быкам во всех направлениях. Однако им стоит остерегаться препятствий и трудностей в личной жизни. Стоит научиться контролировать эмоции, чтобы не потерять самое ценное.