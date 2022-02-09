Монети номіналом 5 копійок можна вигідно продати: львів’янин вторгував 10 000 гривень

Монети номіналом 5 копійок були вилучені з обігу в 2019 році. Тепер їх не приймають в магазині, не видають на здачу, тож цей тип копійок назавжди поселився в наших скарбничках, закутках, а хтось можливо й відправив їх на смітник.





Та однозначно знайшлися й такі люди, які не викидають подібні речі. Вони їх акуратно складають десь в найдальшій шухляді і чекають коли прийде їх час.

Так от, якщо й у вас завалялися монети по 5 копійок, мерщій огляньте їх на наявність одного з двох дефектів. У Львові власник унікальної монети отримав за неї 10 000 грн., а нумізмати запевняють таких монет в Україні ще багато.

Копійка не проста, а з оригінальною насічкою

Звісно, за всі підряд монети номіналом 5 копійок гроші не платитимуть. Має бути щось, що відрізнить цю копійку від мільйонів інших. Так от, львів’янин продав монету з дуже незвичною насічкою. Це 1992 рік випуску, чеканили ці монети в Італії і помилково відчеканили багато монет з грубою насічкою, замість традиційної тонкої. Така помилка трапилась через те, що паралельно випускали ще й монети номіналом у 200 лір в яких насічка має бути грубою. Загалом, в Італії було виготовлено понад 400 мільйонів монет номіналом 5 копійок. Скільки з них мають неправильну насічку невідомо. Але відомо лише, що зараз нумізмати готові платити за ці екземпляри приблизно 10 000 грн.

Є ще одна особливість монет цього номіналу

Ще одна особливість, яка робить 5 копійок цінними, тонкий середній зуб тризубця. Це дефект, який зустрічається доволі часто, а отже ціна такої монети не сильно висока. Щоправда за 2000-2500 грн. продати їх можна. Загалом, найбільше цінних монет випускалися в період 1992-1993 років. Тоді було багато пробних варіантів, було багато похибок, і як наслідок багато унікальних екземплярів.

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