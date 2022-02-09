Українцям розповіли, як дорахувати до стажу роки відпрацьовані закордоном

Дуже багато українців виходячи на заслужений відпочинок не мають достатньої кількості років стажу для того, щоб отримувати виплати. Інколи стажу не вистачає через те, що більшість трудових років було проведено закордоном. Виявляється закордонний стаж теж можна врахувати. Його визнають в Україні, і ви таки зможете отримувати соціальну допомогу, щоправда по дещо інших розрахунках. А от, як все організувати, розповідаємо.





Умова лише одна

Для того, щоб стаж отриманий закордоном було зараховано має бути виконана одна умова — офіційне працевлаштування. Тобто якщо закордоном ви були офіційно оформлені, мали трудовий договір, і від вашої зарплати відраховувались податки. Зараз дуже багато роботодавців, в тій же Польщі, працевлаштовують офіційно, навіть якщо мова про короткочасні роботи, терміном до трьох місяців. Якщо у вас є такий стаж, просто зверніться у Пенсійний фонд за місцем проживання з наступними документами:

Паспорт громадянина України. Закордонний паспорт. Ідентифікаційний код. Документи, які підтверджують той факт, що ви дійсно працювали закордоном на офіційній основі. Це може бути трудовий договір, чи його копія. Виписки про зарплату, чи відраховані з неї податки тощо.

Як тільки пенсіонер подасть цей пакет документів у Пенсійний фонд, уповноважені особи передадуть відповідний запит в іншу країну, де мають підтвердити цей стаж. Як тільки підтвердження прийде, стаж буде дорахований до українського і на його основі буде нарахована виплата.

Зауважимо, що стаж не сумується. Виплата нараховується окремо згідно з українським стажем, і окремо на ті роки, які були напрацьовані закордоном.

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