Украинцам рассказали, как досчитать до стажа годы отработанные за границей

Очень многие украинцы, выходя на заслуженный отдых, не имеют достаточного количества стажа для того, чтобы получать выплаты. Иногда стажа не хватает из-за того, что большинство трудовых лет было проведено за границей. Оказывается, заграничный стаж тоже можно учесть. Его признают в Украине, и вы сможете получать социальную помощь, правда по несколько другим расчетам. А вот как все организовать, рассказываем.





Условие только одно

Для того чтобы стаж полученный заграницей был засчитан должно быть выполнено одно условие — официальное трудоустройство. То есть, если за рубежом вы были официально оформлены, имели трудовой договор, и от вашей зарплаты отчислялись налоги. Сейчас очень много работодателей, в той же Польше, трудоустраивают официально, даже если речь идет о кратковременных работах, сроком до трех месяцев. Если у вас такой стаж, просто обратитесь в Пенсионный фонд по месту жительства со следующими документами:

Паспорт гражданина Украины. Загранпаспорт. Идентификационный код. Документы, подтверждающие тот факт, что вы действительно работали за границей на официальной основе. Это может быть трудовой договор или его копия. Выписки о зарплате или об отчислении с нее налогов и т.д.

Как только пенсионер представит этот пакет документов в Пенсионный фонд, уполномоченные лица передадут соответствующий запрос в другую страну, где должны подтвердить этот стаж. Как только подтверждение придет, стаж будет дочислен к украинскому и на его основе будет начислена выплата. Заметим, что стаж не суммируется. Выплата начисляется отдельно согласно украинскому стажу и отдельно на те годы, которые были наработаны заграницей.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿