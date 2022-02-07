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Китайские методы воспитания ошарашили сеть: они уверены, что растят “сверхлюдей”

08.02.2022
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Каждый народ, каждая страна имеет свои традиции, воспитание и взгляды на жизнь. Иногда попадая в какое-нибудь далекое экзотическое государство, мы удивляемся, как там все иначе.


Незнакомый менталитет, люди совсем другие, принципы воспитания другие. Следовательно, в сети появился материал о воспитании детей в Китае.

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Мы уверены, что только единицы среди украинских мам скажут, что такие методы имеют право существовать. Украинцам, европейцам и даже американцам такие методы воспитания будут казаться слишком деспотическими. Сами же китайцы уверены – они воспитывают “сверхлюдей”.

Пять особенностей воспитания детей в Китае

Прежде чем перейдем к воспитательным методам, следует сказать, что среди китайцев действительно очень много успешных людей. Большинство из них имеют блестящее образование, полученное в престижных мировых ВУЗах, и строят отличную карьеру.

Максимум во всем

Китайцы с детства внушают детям, что те должны быть лучше других во всем. Между детьми, школьниками, подростками, студентами постоянно должна идти борьба. Никаких плохих оценок. Большинство родителей строго-настрого запрещают приносить домой даже четверки. Все потому, что в будущем даже с самым престижным дипломом найти работу очень трудно. На одну вакансию несколько сотен желающих.

Наказание – это нормально

Физическое наказание, крики, лишение гаджетов, или даже изгнание из дома (например, однажды мама не пускала дочь в дом, потому что та вернулась позже, чем должна была). Все это случается в китайских семьях, ведь каждая мама уверена, что ее ребенок очень сильный и после очередного скандала станет еще сильнее.

Наказание мотивирует

Китайцы уверены, что наказание мотивирует детей и не позволяет им расслабляться или думать, что в чем-то можно дать слабину. Ничего с рук не сойдет. Китайцы очень недоверчивы к своим детям, поэтому уроки тщательно проверяются, и успех ребенка во всех сферах строго контролируется.

Капризы это проявление слабости

Китайские дети не имеют права капризничать, чего-то не хотеть, не есть предложенную еду, не делать уроки или не идти на кружок. Подобное воспринимается, как банальные капризы или лень и на это никто не обращает внимания.

Слово старших – закон

Воспитание здесь такое, что все старшие совершенно во всем правы. Родители, учителя, воспитатели, бабушки с дедушками. Даже будучи уже во взрослом возрасте, китайцы очень уважительно относятся к старшим.

Нам подобная дисциплина точно не покажется нормой, а вот китайцы иначе жить не умеют. И что самое интересное, дети вырастают и они благодарны родителям за такое воспитание, ведь по их мнению, именно это помогло им добиться успеха в будущем.

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08.02.2022
2 хв. на прочитання

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