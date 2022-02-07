Китайские методы воспитания ошарашили сеть: они уверены, что растят “сверхлюдей”
Каждый народ, каждая страна имеет свои традиции, воспитание и взгляды на жизнь. Иногда попадая в какое-нибудь далекое экзотическое государство, мы удивляемся, как там все иначе.
Незнакомый менталитет, люди совсем другие, принципы воспитания другие. Следовательно, в сети появился материал о воспитании детей в Китае.
Мы уверены, что только единицы среди украинских мам скажут, что такие методы имеют право существовать. Украинцам, европейцам и даже американцам такие методы воспитания будут казаться слишком деспотическими. Сами же китайцы уверены – они воспитывают “сверхлюдей”.
Пять особенностей воспитания детей в Китае
Прежде чем перейдем к воспитательным методам, следует сказать, что среди китайцев действительно очень много успешных людей. Большинство из них имеют блестящее образование, полученное в престижных мировых ВУЗах, и строят отличную карьеру.
Максимум во всем
Китайцы с детства внушают детям, что те должны быть лучше других во всем. Между детьми, школьниками, подростками, студентами постоянно должна идти борьба. Никаких плохих оценок. Большинство родителей строго-настрого запрещают приносить домой даже четверки. Все потому, что в будущем даже с самым престижным дипломом найти работу очень трудно. На одну вакансию несколько сотен желающих.
Наказание – это нормально
Физическое наказание, крики, лишение гаджетов, или даже изгнание из дома (например, однажды мама не пускала дочь в дом, потому что та вернулась позже, чем должна была). Все это случается в китайских семьях, ведь каждая мама уверена, что ее ребенок очень сильный и после очередного скандала станет еще сильнее.
Наказание мотивирует
Китайцы уверены, что наказание мотивирует детей и не позволяет им расслабляться или думать, что в чем-то можно дать слабину. Ничего с рук не сойдет. Китайцы очень недоверчивы к своим детям, поэтому уроки тщательно проверяются, и успех ребенка во всех сферах строго контролируется.
Капризы это проявление слабости
Китайские дети не имеют права капризничать, чего-то не хотеть, не есть предложенную еду, не делать уроки или не идти на кружок. Подобное воспринимается, как банальные капризы или лень и на это никто не обращает внимания.
Слово старших – закон
Воспитание здесь такое, что все старшие совершенно во всем правы. Родители, учителя, воспитатели, бабушки с дедушками. Даже будучи уже во взрослом возрасте, китайцы очень уважительно относятся к старшим.
Нам подобная дисциплина точно не покажется нормой, а вот китайцы иначе жить не умеют. И что самое интересное, дети вырастают и они благодарны родителям за такое воспитание, ведь по их мнению, именно это помогло им добиться успеха в будущем.