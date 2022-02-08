Повний антитренд, або що не варто дарувати коханим на День святого Валентина

Незабаром найромантичніше свято зими. День закоханих, він же День Святого Валентина, який традиційно святкують 14 лютого.





В Україні це свято люблять. До нього в містах створюють особливу атмосферу. Приміром, згадайте ці всі сердечка на вітринах магазинів, або тони валентинок, які продаються на кожному кроці.

Та попри гарний настрій, це свято стає ще й справжнім квестом для закоханих. І квест цей називається: “Що подарувати коханій/коханому”. Що подарувати ми не підкажемо, адже вибір зараз шалений, а от від чого точно треба відмовитися залюбки розповімо. Ці подарунки вже давно віджили своє.

7 антитрендових подарунків на День закоханих

Великі плюшеві ведмеді. Це вже не прикольно. Це такі собі пилозбірники, які до того ж займають повно місця. Прикраси з сердечками. Підвіски, кулончики, сережки, кільця на яких є сердечка це не актуально. Дівчата більше оцінять, якийсь універсальний та більш класичний кулон. Квіти і все. Квіти це завжди актуально і доречно, але не комільфо дарувати їх без нічого. Хоча б ще якусь дрібницю, але обов’язково докупіть. Пох ід в кіно. Це звісно ж хороше часопроведення, але точно не для найромантичнішого вечора в році. Дешева білизна. Якщо вже й хочете здивувати половинку білизною, то готуйте потратити на це пристойну суму. Ідеально, якщо мова про якийсь впізнаваний бренд. Побутова техніка. Це надто не романтично, навіть якщо ви сімейна пара, яка вже живе десять років разом. Навіть якщо ви домовились подарувати один одному, щось що вам потрібно в побуті, подбайте про якийсь додатковий сюрприз. Набори косметики. Мається на увазі гель для душу, пінка для бриття, чи щось в цьому роді. Як альтернативу можна купити набір, але це має бути щось сучасне. Наприклад, бокс з натуральною косметикою.

Різноманітні опитування в соціальних мережах підтверджують, що на вищезгадані подарунки вже давно ніхто не чекає. Куди доречніше смачна вечеря в ресторані, чи бодай сертифікат на спільний масаж.

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