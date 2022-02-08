Повний антитренд, або що не варто дарувати коханим на День святого Валентина
Незабаром найромантичніше свято зими. День закоханих, він же День Святого Валентина, який традиційно святкують 14 лютого.
В Україні це свято люблять. До нього в містах створюють особливу атмосферу. Приміром, згадайте ці всі сердечка на вітринах магазинів, або тони валентинок, які продаються на кожному кроці.
Та попри гарний настрій, це свято стає ще й справжнім квестом для закоханих. І квест цей називається: “Що подарувати коханій/коханому”. Що подарувати ми не підкажемо, адже вибір зараз шалений, а от від чого точно треба відмовитися залюбки розповімо. Ці подарунки вже давно віджили своє.
7 антитрендових подарунків на День закоханих
- Великі плюшеві ведмеді. Це вже не прикольно. Це такі собі пилозбірники, які до того ж займають повно місця.
- Прикраси з сердечками. Підвіски, кулончики, сережки, кільця на яких є сердечка це не актуально. Дівчата більше оцінять, якийсь універсальний та більш класичний кулон.
- Квіти і все. Квіти це завжди актуально і доречно, але не комільфо дарувати їх без нічого. Хоча б ще якусь дрібницю, але обов’язково докупіть.
- Похід в кіно. Це звісно ж хороше часопроведення, але точно не для найромантичнішого вечора в році.
- Дешева білизна. Якщо вже й хочете здивувати половинку білизною, то готуйте потратити на це пристойну суму. Ідеально, якщо мова про якийсь впізнаваний бренд.
- Побутова техніка. Це надто не романтично, навіть якщо ви сімейна пара, яка вже живе десять років разом. Навіть якщо ви домовились подарувати один одному, щось що вам потрібно в побуті, подбайте про якийсь додатковий сюрприз.
- Набори косметики. Мається на увазі гель для душу, пінка для бриття, чи щось в цьому роді. Як альтернативу можна купити набір, але це має бути щось сучасне. Наприклад, бокс з натуральною косметикою.
Різноманітні опитування в соціальних мережах підтверджують, що на вищезгадані подарунки вже давно ніхто не чекає. Куди доречніше смачна вечеря в ресторані, чи бодай сертифікат на спільний масаж.