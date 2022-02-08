Китайські методи виховання дітей ошелешили мережу: вони впевнені, що ростять “надлюдей”

Кожен народ, кожна країна має власні традиції, виховання та погляди на життя. Інколи потрапляючи в якусь далеку екзотичну державу, ми дивуємося, як там все інакше. Незнайомий менталітет, люди зовсім інші, принципи виховання інші.





Відтак, в мережі з’явився матеріал про виховання дітей в Китаї. Ми впевнені, лише одиниці серед українських мам скажуть, що такі методи мають право існувати.

Українцям, європейцям і навіть американцям, такі методи виховання здаватимуться надто деспотичними. Самі ж китайці впевнені — вони виховують “надлюдей”.

П’ять особливостей виховання дітей в Китаї

Перш ніж перейдемо до виховних методів, варто сказати, що серед китайців дійсно дуже багато успішних людей. Більшість з них мають блискучу освіту отриману в престижних світових ВНЗ та будують чудову кар’єру.

Максимум в у сьому

Китайці змалку навіюють дітям, що ті мають бути кращі за інших у всьому. Між дітьми, школярами, підлітками, студентами постійно мусить йти боротьба. Ніяких поганих оцінок. Більшість батьків суворо забороняють приносити додому навіть четвірки. Все через те, що в майбутньому навіть з найпрестижнішим дипломом знайти роботу дуже важко. На одну вакансію кілька сотень охочих.

Покарання — це нормально

Фізичне покарання, крики, позбавлення гаджетів, чи навіть вигнання з дому (наприклад, одного разу мама не пускала дочку в будинок, бо та повернулась пізніше ніж повинна була). Все це трапляється в китайських сім’ях, адже кожна мама впевнена, що її дитина дуже сильна і після чергового скандалу стане ще сильнішою.

Покарання мотивує

Китайці впевнені, що покарання мотивує дітей і не дозволяє їм розслаблятися, чи думати, що в чомусь можна дати слабину. Нічого з рук не зійде. Китайці дуже недовірливі до своїх дітей, тому уроки ретельно перевіряються, і успіх дитини у всіх сферах суворо контролюється.

Капризи це прояв слабкості

Китайські діти не мають права капризувати, чогось не хотіти, не їсти запропоновану їжу, або не робити уроки, чи йти на гурток. Подібне сприймається, як банальні капризи, чи лінь і на це ніхто не звертає уваги.

Слово старших — закон

Виховання тут таке, що всі старші абсолютно у всьому праві. Батьки, вчителі, вихователі, бабусі з дідусями. Навіть будучи вже в дорослому віці, китайці дуже шанобливо ставляться до старших.

Нам подібна дисципліна точно не здаватиметься нормою, а от китайці інакше жити не вміють. І що найцікавіше, діти виростають і вони вдячні батькам за таке виховання, адже на їхню думку саме це допомогло їм досягнути успіху в майбутньому.

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