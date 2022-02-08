Lidl вривається в Україну: чи змусить європейський дискаутер зменшити ціни українські мережі

Почнімо з того, що головний конкурент Lidl в Україні – АТБ. Українська мережа активно бере приклад із європейського конкурента. І в цьому величезний плюс для України, незважаючи на те, що Lidl поки не розпочав роботу в Україні.





Про це у своєму блозі розповів Роман Корсак, генеральний директор інвестиційної групи VolWest Group.

Експерт стверджує, що АТБ давно шукає натхнення у європейських гравців ринку, зокрема Lidl.

Корсак вважає, що обидві мережі ідентичні. Чинники, які приносять успіх обом мережам майже однакові. Це низькі ціни на весь асортимент товарів, швидкість, обмежений асортимент продукції, автоматизація більшості процесів, акцент на товари BTM.

Роман Корсак стверджує, що навіть форма та екстер’єр будівель дуже схожі. Враховуючи все вищесказане, можна стверджувати, що український ринок прийме Lidl.

А ось чи замінить європейська мережа АТБ поки невідомо. Lidl та АТБ доведеться боротися за клієнтів.

Головна причина популярності європейської мережі – товари власної торгової марки. Так звані BTM займають близько 65% усієї продукції.

За словами Корсака, всі ці товари є основою, на якій тримається мережа. Для Lidl вони мегаважливі, у той час як у АТБ таких продуктів лише чверть.

Розвиток BTM товарів – це єдиний спосіб досягти низьких цін, не втрачаючи якості. Саме це підкорило Європу.

Нагадаємо, що експерти вважають, що найбільша мережа Європи навряд чи з’явиться в Україні в 2022 році. До того ж, вихід на український ринок Lidl може призвести до закриття кількох українських мереж, наприклад «Екомаркет».

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