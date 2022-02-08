В ад и обратно: сколько украинцев недовольны своей работой

Сразу скажем, что неудовлетворенных работой женщин больше, чем мужчин.





В то же время 48% украинцев довольны своей работой, а 45% категорически недовольны тем, чем занимаются. Больше на ненавистную работу жалуются женщины, чем мужчины.

Об этом говорят результаты опросов, который провели аналитики кадрового портала grc.ua в январе 2022 года.

В ходе опроса свое мнение высказали 558 человек в разных регионах Украины.

По итогам опроса получилось, что 51% мужчин довольны работой, недовольных – 41%. Среди женщин 47% довольных и 48% недовольных.

Показатели полностью зависят от возраста человека. Исследование показало следующее:

80% лиц в возрасте 19-23 лет довольны свой работой.

47% лиц в возрасте от 24 до 30 лет категорически недовольные работой.

Каждый второй в возрасте 31-40 лет удовлетворены тем, что делают.

48% лиц в возрасте 41-60 лет недовольны работой.

39% лиц в возрасте 51-60 лет довольны.

55% людей, старше 60 лет довольны работой.

Однако в условиях тотальной безработицы выбирать не приходится. В среднем 10% трудоспособного населения Украины не могут найти работу.

Самый сложный период с поиском работы уже позади, поскольку с наступлением весны начнется набор сезонных работников. В то же время ситуация может усугубиться на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Напомним, что ранее украинцев предупреждали об активизации мошенников, предлагающих трудоустройство в Польше. Эксперты призывают работать за границей только официально, чтобы защитить себя от плохих условий труда и возможного обмана с оплатой.

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