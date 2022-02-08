Популярні продукти знову дорожчають, а щось зросте в ціні майже вдвічі

Українці наприкінці 2021 року отримали по кілька сотень гривень до мінімальної зарплати. Такий перерахунок уряд зробив для того, щоб зарплата “встигала” за цінами. Однак, здається вона ніколи їх не наздожене.





Після нового року ціни на основні продукти харчування зросли на 10-15%, але як виявляється це ще не все. Зовсім скоро ціни знову стрибнуть вгору. Мінімум 15-20% добавиться до цінників таких категорій, як крупи, олія, цукор, хліб та інші продукти харчування, без яких більшість українських сімей не уявляє свого життя.

Спершу подорожчає олія, потім крупи

Про суттєве подорожчання кількох категорій продуктів повідомила завідуюча відділом ціноутворення і аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало. Вона заявляє, що першою подорожчає соняшникова олія. Якщо зараз середня ціна за 1 літр становить 60 грн., то через кілька тижнів це буде вже майже 80 грн. Такий стрибок зумовлений тим, що у світі різко скоротилася кількість виробництва олії. Це призвело й до її подорожчання, і в Україні в тому числі.

Далі настане черга круп, серед котрих першою подорожчає багатьма улюблена гречка. Ця крупа стане за ціною, як справжній делікатес, адже 1 кг гречки коштуватиме близько 65 грн. Наступним у черзі буде цукор, адже його запаси до весни завжди суттєво зменшуються, і як наслідок він дорожчає.

Подорожчають й деякі овочі, зокрема цибуля і червоний буряк — вони можуть зрости одразу вдвічі, а то й втричі. Цибуля, яка коштувала восени по 10 грн/кг, може подорожчати до цілих 30 грн. Взагалі, експерти підрахували, що для того, аби зготувати традиційний український борщ доведеться витратити вдвічі більше грошей ніж у 2021 році. Тобто стрибок дійсно суттєвий, і почнуть цінники мінятися вже з першими днями весни.

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