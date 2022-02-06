Гривневу монету купують за 6000 гривень: таких в Україні є ще вдосталь

В Україні напевно не минає й дня, щоб хтось не продав на спеціальних платформах, якусь монету, стару іграшку чи ще якийсь екземпляр, який має цінність для колекціонерів. Інколи люди тримають вдома дуже багато цікавих речей. Більшість з них навіть не догадуються, що вони можуть мати цінність. Дехто викидає цей “мотлох” просто на сміття.





Так само й з монетами. Зовсім рідко ми переглядаємо, що ж там нам дали на здачу, але це варто робити. Деколи трапляться дійсно цікаві та унікальні екземпляри, які можуть коштувати навіть кілька тисяч доларів.

Щоправда ту монету, яку продає черговий щасливчик, навряд чи вам дадуть в магазині. В обіг ці гривневі монети так і не ввійшли, але виготовлено їх 2000 штук, тож ще 1999 екземплярів валяється в когось в скарбничках.

Мова про гривневу монету 1992 року

Ця монета була випущена у 1992 році, як пробний екземпляр. В обіг вона не потрапила, адже її не затвердили через надто велику вагу. Виготовлених 2000 екземплярів просто розійшлися в якості сувенірів, для тих, то був наближений до заводу, який чеканив ці монети. Мова про завод міста Кіровськ, що на Луганщині. Вага монети складає 15,35 г, діаметр майже 40 мм, а товщина близько 3 мм.

Монета, яку виставили на аукціон привернула багато уваги. Завершаться торги через 2 дні, і точно буде переможець, адже зараз за лотом полює понад 100 людей. Продавець зауважив, що монета у бездоганному стані, вона не була реставрована, і повністю зберегла свій первинний вигляд.

Часто купують й сучасні гроші

Вигідно продати можна навіть сучасні купюри будь-якого номіналу. Наприклад, нещодавно чоловік в десятеро дорожче продав дві купюри номіналом по 1000 грн., які мали дзеркальний номер. Це вважається рідкістю, тому й така річ, матиме попит.

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