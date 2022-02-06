Експерти розповіли, що буде, якщо не платити за кредитами, комуналку та адмінштрафи

Розповідаємо, які наслідки будуть в разі несплати кредитів, комуналки чи адміністративних штрафів.





Багато українців люблять накопичувати борги. Лише за комуналки українці винні 72,7 мільярда доларів. Варто розуміти, що такі ігри із законом рано чи пізно призведуть до тяжких наслідків.

Кредитні боржники

Наслідки несплати кредиту визначаються договором. Таким чином, при несплаті кредиту можуть збільшити відсоткову ставку за використання кредиту, нараховувати штрафи та пеню чи зобов’язати відшкодувати збитки, у тому числі через суд.

Якщо у вас є депозит у банку або гроші на рахунку, суму боргу можуть стягнути з них. Але такий пункт має прописуватися в договорі. Також банк може передати борг колекторам.

Порядок вимог та попереджень визначається банком. Якщо боржник не бажає вирішувати ситуацію, банк звернеться до суду. Суд у будь-якому разі зобов’яже виплатити борг з усіма відсотками, а також доведеться виплатити судовий збір. Рішення суду щодо споживчих кредитів зазвичай оскаржити не можна.

Борги за адміністративні правопорушення

Борг можуть стягнути у судовому чи позасудовому порядку. Якщо говорити про поліцію, то штраф виписується на місці порушення. Оскаржувати протокол можна протягом 10 днів.

Якщо протягом 10 днів ухвалу не оскаржили, її передають до державної виконавчої служби.

Якщо ухвала оскаржена до суду, то вона набуде чинності лише після судового розгляду. Остання інстанція – Апеляційний суд. Після чого ухвалу передадуть до виконавчої служби.

Комунальні борги

Українці звикли, що комуналку можна не платити, і за це не буде жодних наслідків.

Однак закон говорить про те, що сторона, яка надає послугу, може нараховувати пеню, якщо гроші не сплачені у зазначені терміни.

Варто зазначити, що сума пені не може перевищувати загальної суми боргу.

Якщо споживач продовжує ігнорувати вимоги, компанія може звернутися до суду та стягнути кошти у примусовому порядку.

Суд діє за простою процедурою – накладає арешт на майно та рахунки, але виселити людину можуть лише у тому випадку, коли сума боргу перевищує 120 тисяч гривень.

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