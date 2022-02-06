Названо три знаки Зодіаку, для яких лютий стане справжнім випробуванням на міцність

Гороскопи на 2022 рік складаються з швидкістю світла. Лише й встигай читати нові добірки, які між іншим перегукуються між собою. Якщо прогнози одразу кількох іменитих астрологів збігаються, значить таки варто над ними задуматися.





Нещодавно з’явився детальний прогноз на весь рік, згідно з яким лютий мав би бути дуже хорошим місяцем. Закінчився Ретроградний Меркурій, попереду весна — начебто все сприяє гарному та піднесеному настрою.

Однак, на жаль, позитивно зима закінчиться не для всіх знаків. Трьом доведеться зіштовхнутися з багатьма несподіваними труднощами.

Овен

У Овнів є одна риса характеру. Вони завжди добиваються того чого хочуть, вони дуже вперті і завзяті. Саме в лютому ця їхня риса буде недоречною і дуже їм заважатиме. Певних цілей добитися не вдасться, а всі старі і дієві методи видадуться безсилими. Астрологи рекомендують не плисти проти течії, і просто прийняти той факт, що інколи може бути все не так, як нам хочеться.

Скорпіони

Цей знак відчуватиме незрозумілу пригніченість, тугу, емоційне вигоряння, і навіть апатію до всього довкола. В другій половині місяця наступить момент, коли захочеться опустити руки і нічого не робити. Дайте собі можливість побути в цьому стані, але не затягуйте його довше ніж на 3 дні, інакше ризикуєте отримати депресію. Зрештою нічого не вічне, і ваш поганий настрій теж.

Ваги

Ваги матимуть повно фінансових проблем. Гроші витрачатимуться дуже швидко, а зароблятимуться повільно. Постійно з’являтимуться нові витрати, і можливо доведеться навіть трохи влізти у борги. Дуже обдумано робіть всі покупки, та відмовтеся на деякий час від покупки речей, які не є першочерговою потребою. Доведеться трохи економити.

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