До хвороби та розлуки: ТОП-7 заборонених подарунків, які не можна дарувати і приймати в дарунок

Деякі цілком невинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров’я та матеріальні блага.





Подарунки супроводжують людей усе життя. При цьому дарують їх не лише у свята. Часто люди беруть невеликі презенти, коли йдуть у гості. Але приймати та дарувати подарунки потрібно з розумом, щоб не позбутися удачі та здоров’я.

Що категорично не можна дарувати та приймати в дар

Категорично заборонено приймати у подарунок ніж. Цей предмет може розрізати долю і принести лихо і невдачу. Проте негативну дію предмета можна ліквідувати, потрібно заплатити за цей подарунок символічну ціну.

Посуд – це не підходящий подарунок для рідних та подруг. Наші пращури вірили, що разом з тарілками можна передати всі свої проблеми як фінансові, так і зі здоров’ям.

Годинник може призвести до розлуки та сварок. Вази часто дарують із квітами, але це не найкращий варіант. Часто цей предмет може принести до будинку хвороби та зруйнувати всі плани.

Також не можна дарувати жовті квіти, вони стануть вісником розлуки. Сумки та гаманці можна дарувати лише з грошима, навіть невеликою сумою. Якщо цього не зробити, то все, що потрапить у подарунок, переходитиме до дарувальника, а не господаря.

А ось найстрашніший подарунок для будь-якої жінки – це дзеркало, особливо, якщо воно дісталося їй від старшої знайомої. Потрібно діяти дуже обережно, щоб не втратити молодість і красу, які через відображення перейдуть на того, хто подарував дзеркало.

Як бачите, зробити добрий подарунок досить складно. Потрібно врахувати всі нюанси, щоб не накликати лиха на себе або на того, кому подаруєте.

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