Прикмети, які притягують удачу та багатство до будинку

Відлякати нещастя та залучити удачу в своє життя можна за допомогою кількох простих речей.





Усі події, які з нами відбуваються, зовсім не випадкові. Більшості їх передують знаки від Всесвіту. Якщо навчитися помічати різні дрібниці, як це вміли наші предки, можна назавжди забути про невдачі, хвороби та бідність.

Прикмети багатства

Птах, який сидить навпроти вашого вікна, повідомляє про приємні новини. Павук або мурахи прямо в будинку – до багатства та грошей. Залучити удачу можна навіть за допомогою буханця хліба та сільнички. Візьміть їх в руки і обійдіть весь будинок, не забудьте про комору, горище або підвал. Також про успіх говорить пролита вода, молоко або чай.

Для тих, хто мріє про багатство, потрібно дотримуватись одного правила – вставати з ліжка тільки з правої ноги. Завжди ставте мітлу догори ногами. Це притягне багатство. Також рекомендується зберігати срібні вироби в домі, а також посміхатися щоразу, коли в руки потрапляє ніж.

Успіх і везіння

А ось тим, хто мріє добре провести день, обов’язково треба подивитися на себе у дзеркало перед виходом з дому. Під час їжі потрібно триматися за куточок столу, це допоможе привабити щастя і купити житло побільше.

На добрі новини можуть чекати ті, хто побачить сонячний промінь на підлозі. Кішка, яка випадково забіжить з вулиці до будинку, принесе успіх. Не менш хороший знак – випадково розбитий посуд. Мандрівникам варто взяти за звичку посидіти кілька хвилин на валізі перед тим, як вийти з дому.

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