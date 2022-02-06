Эксперты рассказали, что будет, если не платить по кредитам, за коммуналку и админштрафы

Рассказываем, какие последствия будут в случае неуплаты кредитов, коммуналки или административных штрафов.





Многие украинцы любят накоплять долги. Лишь за коммуналки украинцы должны 72,7 миллиарда долларов. Стоит понимать, что такие игры с законом рано или поздно приведут к тяжелым последствиям.

Кредитные должники

Последствия неуплаты кредита определяются договором. Таким образом при неуплате кредита могут увеличить процентную ставку за использование кредита, начислять штрафы и пеню, обяжут возместить убытки, в том числе через суд.

Если у вас есть депозит в банке или деньги на счету, то сумму долга могут взыскать с них. Но такой пункт должен прописываться в договора. Также банк может передать долг коллекторам.

Порядок требований и предупреждений определяется банком. Если должник не желает решать ситуацию, банк обратится в суд. Суд в любом случае обяжет выплатить долг со всеми процентами, а вдобавок придется выплатить судебный сбор. Решения суда по потребительским кредитам обычно нельзя обжаловать.

Долги за административные правонарушения

Долг могут стянуть в судебном или внесудебном порядке. Если говорить о полиции, то штраф выписывается на месте нарушения. Обжаловать протокол можно на протяжении 10 дней.

Если на протяжении 10 дней постановление не обжаловали, его передают в государственную исполнительную службу.

Если постановление обжаловано до суда, то она вступит в силу только после судебного рассмотрения. Последняя инстанция – Апелляционный суд. После чего постановление передадут в исполнительную службу.

Коммунальные долги

Украинцы привыкли, что коммуналку можно не платить и за это не будет никаких последствий.

Однако закон говорит о том, что сторона, предоставляющая услугу, может начислять пеню, если деньги не оплачены в указанные сроки.

Стоит отметить, что сумма пени не может превышать общую сумму долга.

Если потребитель продолжает игнорировать требования, компания может обратиться в суд и стянуть средства в принудительном порядке.

Суд действует по простой процедуре – накладывает арест на имущество и счета, но выселить человека могут только в том случае, когда сумма долга превышает 120 тысяч гривен.

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