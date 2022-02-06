Составлен гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля для всех знаков зодиака

Астролог Сергей Седашов рассказал, чего ожидать от звезд в ближайшую неделю.





С 7 по 13 февраля большинство знаков зодиака будут в романтическом настроении. Многих ожидают интересные знакомства, любовь и новые отношения. В деловой сфере звезды прогнозируют успех, но только серьезным и настойчивым. В то же время будет особенно обострена интуиция, используйте проницательность на благо бизнеса.

Гороскоп на неделю для всех знаков

Овен

Овны получат время, чтобы распланировать все дела и составить список задач. В личных отношениях будут сложности, возможны конфликты, поэтому стоит быть немного сдержаннее, чтобы сгладить ситуацию.

Телец

Представителей этого знака ожидает успех в личной жизни. У них пробудятся страсти и нежность. Эта неделя неблагоприятная для принятия важных решений.

Близнецы

На этой недели представители знака имеют отличную возможность решить все проблемы: от личной жизни до хобби. Сосредоточьтесь, действуйте быстро и уверенно.

Рак

Эта неделя будет сложной в плане отношений с родными людьми. Попытайтесь увидеть в людях лучшие качества и проявите благородство. А еще лучше, работайте усиленно, чтобы не оставалось времени на конфликты дома.

Лев

Для Львов эта неделя будет сложной в плане самореализации. Это может негативно повлиять на самооценку. Лучше устройте себе отдых и не принимайте никаких важных решений.

Дева

Эта неделя для Дев – настоящий праздник. У них будет достаточно возможностей, чтобы изменить жизнь к лучшему. Позвольте энергии раскрыться, чтобы почувствовать страсть и успех.

Весы

Эта неделя будет благоприятной для серьезных дел. А вот для романтики лучше подождать более подходящего момента. Постарайтесь контролировать себя, чтобы потом не жалеть о резкости.

Скорпион

Представители этого знака на этой неделе могут уладить вопросы в личной жизни. Подарите себе настоящее приключение, попробуйте реализовать свои мечты и планы. Звезды в этом всячески помогут.

Стрелец

Стрельцов ожидают яркие и продуктивные дни. Представителям знакам будет легко направить энергию в нужное русло. Принятые решения окажутся правильными, и вскоре можно будет наслаждаться результатами работы.

Козерог

Эта неделя будет полна неожиданностей. Вам захочется выплеснуть энергию, просто сделайте это. Лучшего времени чтобы проявить сильные чувства может не быть.

Водолей

Представителям знака стоит остаться наедине с собой и своими эмоциями. Попытайтесь разобраться в чувствах, как только поймете, что к чему, действуйте. Лучше времени для того чтобы проявить себя может не быть.

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет очень благоприятной. Энергия, уверенность в себе и чувство гармонии – это то, что нужно для создания идеальной жизни. Проведите неделю, чтобы удовлетворить себя, забудьте об окружающих.

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