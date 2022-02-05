К болезни и разлуке: ТОП-7 запретных подарков, которые нельзя дарить и принимать в дар

Некоторые вполне безобидные предметы могут отобрать у человека красоту, здоровье и материальные блага.





Подарки сопровождают людей всю жизнь. При этом дарят их не только по праздникам. Часто люди берут небольшие презенты, когда идут в гости. Но принимать и дарить подарки нужно с умом, чтобы не лишиться удачи и здоровья.

Что категорически нельзя дарить и принимать в дар

Категорически запрещено принимать в подарок нож. Этот предмет может разрезать судьбу и принести беду и невезение. Однако негативное воздействие предмета можно ликвидировать, нужно заплатить за этот подарок символическую цену.

Посуда – это не подходящий подарок для родных и подруг. Наши предки верили, что вместе с тарелками можно передать все свои проблемы как финансовые, так и со здоровьем.

Часы могут привести к разлуке и ссорам. Вазы часто дарят с цветами, но это не лучший вариант. Часто этот предмет может принести в дом болезни и разрушить все планы.

Также нельзя дарить желтые цветы, они станут вестником разлуки. Сумки и кошельки можно дарить только с деньгами, даже небольшой суммой. Если этого не сделать, то все, что попадет в подарок, будет переходить к дарителю, а не хозяину.

А вот самый страшный подарок для любой женщины – это зеркало, особенно если оно досталось ей от старшей знакомой. Нужно действовать очень осторожно, чтобы не лишиться молодости и красоты, которые через отражение перейдет на того, кто подарил зеркало.

Как видите, сделать хороший подарок довольно сложно. Нужно учесть все нюансы, чтобы не навлечь беду на себя или на того, кому преподносите подарок.

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