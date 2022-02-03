В Минсоцполитики сделали важное заявление о новых выплатах для украинцев

В Украине уже несколько месяцев подряд анонсируют обновленную Пенсионную реформу, которая должна постепенно вступать в действие уже с 2023 года. К этому времени ряд украинцев должны хорошо к ней подготовиться.





В частности, первыми под “удар” перемен попадут предприятия и работники, которые на них работают. Речь о накопительной системе, и частных Пенсионных фондах, в которых люди должны создать себе счета, и совместно с работодателями платить туда дополнительные взносы.

Реформу задумали для того, чтобы претендующие на пенсию могли получать ее в двойном размере. То есть социальную помощь, которая сейчас начисляется параллельно трудовому стажу, и самостоятельно накопленную пенсию, которую некоторые начнут накапливать уже через год. А также чтобы те, кому стажа не хватит, не остались на старости ни с чем.

Система взносов должна быть очень лояльной

Больший акцент на безработных, точнее, на неофициально трудоустроенных, ведь государство надеется, что такие лица смогут по крайней мере так накопить на пенсию. Но, несмотря на это, начнут испытывать реформу на практике с помощью официально трудоустроенных. Уже в следующем году все предприятия должны приобщиться к специальным базам и обеспечить перевод определенной суммы средств на счета своих сотрудников.

В общем, все должно выглядеть так:

1% от зарплаты платит работодатель (обязательно). 1% от зарплаты платит работник (по желанию). Если работник не отказался вкладывать средства, еще 1% на его счет будет начислять государство.

Отмечают, что пока это будет добровольно, но впоследствии такой счет должен быть у каждого украинца. Накопленные средства по желанию можно будет передавать по наследству, инвестировать, или при выходе на заслуженный отдых получать определенными частями, как дополнительную помощь к пенсии, или же как основную выплату.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿