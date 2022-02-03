Перечень того, что можно купить за “ковидную 1000”, существенно расширят
Сейчас украинцы активно получают 1000 грн. за то, что они получили две дозы прививки. Программа уже работает по полной, почти все банки присоединились, и деньги зачисляются на счета без проблем. Конечно, пока не без трудностей.
Следовательно, и дальше сложно получить деньги тем у кого нет “Дии” и банально современного смартфона. В основном это пенсионеры. Государство говорит, что активно над этим сейчас работает. И анонсирует еще ряд изменений, которые внесут в скором времени в программу “еПоддержка”.
Во-первых, деньги смогут получить и несовершеннолетние, а именно лица от 14-ти лет, прошедшие полный курс вакцинации. А во-вторых, перечень товаров и услуг, на которые можно потратить деньги, существенно расширят.
В скором времени для украинцев обновят перечень товаров и услуг, которые можно будет приобрести
Среди нововведений следующее:
- Коммунальные сервисы. Оплачивать коммуналку смогут только пенсионеры. Только для них остается возможность купить лекарства. Правда, рассчитаться в аптеках картой “еПоддержка” вскоре смогут лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы.
- Журналы, газеты, канцелярия. До недавнего времени можно было купить только книги.
- Спортивные товары. Раньше можно было приобрести только абонемент в спортзал или фитнес.
- Оплата за садик, учебные кружки, обучение в вузах. Тысячей можно будет рассчитаться, например, за кружок по танцам или занятия по футболу.
- Оплата за еду в учебных заведениях. То есть, во всех учебных заведениях должны принимать электронную оплату за питание.
- Оплата за проживание в общежитиях для студентов.
Воспользоваться тысячей по-прежнему можно только в течение четырех месяцев с момента ее получения. В настоящее время программа будет действовать в течение 2022 года. Продолжатся ли выплаты и в 2023 году пока неизвестно.