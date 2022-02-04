Особое положение планет: четырем знакам следует готовиться к ряду приятных неожиданностей

Последний месяц зимы хоть и самый короткий в году, но для некоторых знаков Зодиака он станет очень богат на положительные события. Столько удовольствий, как в феврале с ними вероятно не происходило в течение всего года.





Этому будет способствовать особое положение звезд и планет. Будет везти тем, кто под покровительством Меркурия. Эта планета выходит из ретроградного движения. Все вокруг будет происходить в пользу четырех знаков. Все будет получаться, повсюду будут подстерегать приятные сюрпризы и неожиданности.

Так кто же эти счастливчики?

Близнецы

В феврале Близнецам будет везти во всем. В первой половине месяца появятся новые знакомства и много коммуникации, все так, как любят Близнецы. В середине месяца появится возможность поехать в желаемую поездку, или просто интересную командировку. А в конце месяца Меркурий поможет получить немалый гонорар на работе или от собственных проектов.

Дева

К этому знаку Меркурий будет наиболее благосклонен. Девам наконец-то удастся восстановить свое здоровье, наладить отношения в семье. В них будет царить любовь и гармония. А в конце месяца на этот знак ждет приятная неожиданность, в виде хороших возможностей. Может это интересное деловое предложение или возможность пойти на желаемое обучение. Главное не пасовать и уверенно идти на встречу мечте.

Весы

На этот знак в феврале ждет много флирта, позитива, хорошего настроения и хорошей энергетики. Для негатива места не останется. Также, вас ждут приятные встречи и поездки. Наибольшие трансформации коснутся любовной сферы. Одиноким наконец-то удастся встретить любовь.

Водолей

Меркурий переходит в этот знак, а значит, для Водолеев начинается белая полоса. Будет везти во всех начинаниях, море энергии и хорошего настроения не будут покидать вас. Главное не бояться перемен, принимать их с вызовом и помнить, что все они к лучшему.

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