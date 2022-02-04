Особливе розміщення планет: чотирьом знакам слід готуватися до ряду приємних несподіванок

Останній місяць зими хоч і найкоротший в році, та для деяких знаків Зодіаку він стане дуже багатим на позитивні події. Стільки приємностей, як у лютому з ними ймовірно не ставалося впродовж усього року.





Цьому сприятиме особливе положення зірок та планет. Щаститиме тим, хто під заступництвом Меркурія. Ця планета виходить з ретроградного руху. Все довкола буде відбуватися на користь чотирьох знаків. Все вдаватиметься, всюди підстерігатимуть приємні сюрпризи та несподіванки.

То хто ж ці щасливчики?

Близнюки

В лютому Близнюкам щаститиме у всьому. В першій половині місяця з’являються нові знайомства та багато комунікації, яку так люблять Близнюки. В середині місяця появиться можливість поїхати у омріяну поїздку, чи просто цікаве відрядження. А наприкінці місяця Меркурій допоможе отримати чималий гонорар на роботі, чи від власних проектів.

Діва

До цього знаку Меркурій буде найбільш прихильним. Дівам нарешті вдасться відновити своє здоров’я, налагодити стосунки в сім’ї. В них пануватиме любов та гармонія. А наприкінці місяця на цей знак чекає приємна несподіванка, у вигляді гарних можливостей. Можливо, це цікава ділова пропозиція, або можливість піти на омріяне навчання. Головне не пасувати і впевнено йти на зустріч мрії.

Ваги

На цей знак в лютому чекає багато флірту, позитиву, гарного настрою, та хорошої енергетики. Для негативу місця не залишиться. Також, на вас чекають приємні зустрічі і поїздки. Найбільших трансформацій зазнає любовна сфера. Одиноким нарешті пощастить зустріти кохання.

Водолій

Меркурій переходить у цей знак, а це значить, що для Водоліїв починається біла смуга. Щаститиме у всіх починаннях, море енергії та гарного настрою не покидатимуть вас. Головне не боятися змін, приймати їх з викликом і пам’ятати, що всі вони на краще.

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