Комаровський зневажає лікарів, які наживаються на ковідних хворих: мова про впарювання дорогого і неефективного препарату

В Україні та світі продовжує лютувати коронавірус. Зараз передові позиції зайняв штам Омікрон. В Україні якраз спостерігається нова хвиля захворюваності пік якої прогнозують на середину лютого. Хворіють справді багато людей: від малюків до пенсіонерів.





Омікрон не щадить нікого, щоправда згідно зі статистичними даними переноситься трішки легше ніж всі попередні штами. Та все одно є смертельні випадки, є ускладнення у вигляді пневмонії та інші симптоми притаманні лише коронавірусу. За кілька років пандемії лікарі вже мають більш-менш сталий протокол лікування, але довкола нього постійно повно суперечок.

Відтак, Комаровський на ряду з багатьма іншими доказовими медиками, висловив своє обурення щодо одного препарату.

Мова про противірусний Ремдесивір

Комаровський вважає, що ефективність цих ліків дуже сумнівна. Це начебто потужне противірусне, яке дозволили в екстренних випадках використовувати у США. Відтоді воно використовується й в Україні, але як заявляє Комаровський не в екстренних випадках, а практично у всіх важких.

Медик заявляє, що справжнім скотством є виписування цього препарату хворому, який знаходиться під препаратом штучного дихання і ймовірно вже витратив не одну тисячу на лікування. А ще більше скотство коли цей препарат виписують людям, у яких вже немає шансу на одужання. Мовляв зробили все, що могли. Але на думку Комаровського просто витягнули всі кошти з сім’ї хворого, які тільки могли. Не секрет, що лікарі отримують певні відсотки за продаж подібного роду ліків.

Комаровський не заперечує, що можливо цей препарат й може бути ефективним, але дуже в поодиноких випадках, і на початку захворювання. А ще в тих людей, які мають слабкий імунітет. Якщо хвороба вже перейшла в гостру стадію, то Ремдесивір навряд, чи матиме користь.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿