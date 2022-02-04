Зарплати українців суттєво зростуть: в яких регіонах платитимуть найбільше?

В Україні ситуація із зарплатами дуже неоднозначна. Так повелося, що ті хто працевлаштований офіційно і чию зарплату бере до уваги Державна статистика, отримують не дуже вражаючі суми. Куди краща ситуація в тих, хто отримує зарплатню “у конверті”, а також таких спеціалістів, як ІТ, чи наприклад, банкіри.





Серед найманих працівників аутсайдери, на жаль, медики та вчителі. Щоправда першим цього місяця таки пообіцяли підняти зарплату практично вдвічі. В уряді говорять, що не лише медичний персонал матиме більший дохід. Зарплати зростуть мінімум на 15%-20% по всіх галузях, і все через кілька вагомих факторів.

На ріст зарплат впливає кілька факторів

Взагалі, якщо проаналізувати розмір середніх зарплат в Україні за останні кілька років, то щороку вони зростають мінімум на 20%. Звісно, українці це відчувають не дуже сильно, адже спільно з зарплатою ростуть й ціни на продукти та послуги.

Та чиновники заявляють, що цьогоріч все буде по-іншому, зарплати росли і будуть зростати більш суттєво, і на це є мінімум дві причини:

Високий відсоток мігрантів. Українські роботодавці дійсно стикнулися з великою проблемою. Робочого персоналу, водіїв, офісних працівників — всіх дуже бракує, адже в тій же Польщі зарплати в кілька разів вищі. Тому українські компанії хочуть цього чи ні, але мусять точково піднімати зарплати. Ріст мінімальної зарплати. Зараз “мінімалка” в Україні 6500, а через кілька місяців вона зросте ще раз. Звісно, що це вплинуло й на всі інші виплати.

Найбільше отримують мешканці Києва, Київської та Вінницької областей

За даними статистики, саме в цих трьох регіонах найвищі зарплати, і найвагоміший їх ріст. Найменше платять на Кіровоградщині. Станом на 2021 рік, в Кіровоградській області середня “чиста” зарплата становила 10000 грн., тоді як в Києві трохи більше 20000. У Вінницькій області, завжди спостерігається найбільший відсотковий стрибок росту зарплат. Цьогоріч очікують, що середня зарплата тут зросте мінімум на 35%.

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