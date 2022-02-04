Долар наближається до нової психологічної позначки: експерт назвав причини та дав прогноз

Головна причина подорожчання долара в Україні – негативні очікування стосовно вторгнення Росії. Гривня стабілізується вже за кілька місяців, а то й раніше, якщо стане відомо, що загроза з боку РФ скасовується. Про це розповів економіст Борис Кушнірук.





Фахівець зазначає, що з погляду надходження коштів підстав для знецінення гривні немає. Але очікування воєнних дій провокує реакцію і люди не бажають тримати заощадження у гривні.

Чинники, здатні зміцнити гривню

Валютний баланс на кінець 2021 був позитивним. Тобто, валюти в країну заходило більше, ніж виходило. Головна причина – заробітчани. Вони привезли до України 13,5 мільйона доларів.

Також у 2021 році у великих обсягах експортувалися зернові, олії та металургійна продукція.

Експерти зазначають, що причин для знецінення гривні немає. Єдина проблема – загроза з боку РФ, але щойно ситуація стабілізується, гривня почне зміцнюватися.

А поки що загроза військових дій висока, як ніколи, бізнес, зокрема іноземний, намагається вивести кошти з України. Негативні очікування тиснуть на національну валюту, але ситуація залишається стабільною. У розпорядженні Національного банку України достатньо резервів для стабілізації ситуації в країні.

За словами експертів, уже навесні гривня може відновитись. Ситуація покращиться, щойно західним лідерам вдасться переконати Росію не робити помилок та прибрати війська з кордону України.

Нагадаємо, що менш ніж тиждень тому курс долара наближався до 29 гривень за одиницю. В останні дні курс стабілізувався і гривня продовжує зміцнюватися. Найближчим часом вона дістанеться позначки 28 гривень за долар.

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