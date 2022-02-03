Перелік того, що можна купити за “ковідну 1000”, суттєво розширять
Зараз українці активно отримують 1000 грн. за те, що вони прийняли дві дози щеплення. Програма вже працює на повну, майже всі банки приєдналися, і гроші зараховуються на рахунки без проблем.
Звісно поки не без труднощів. Відтак, й надалі складно отримати гроші тим в кого немає “Дії” і банально сучасного смартфона. Переважно це пенсіонери. Держава каже, що активно над цим зараз працює. І анонсує ще ряд змін, які внесуть незабаром до програми “єПідтримка”.
По-перше, гроші зможуть отримати й неповнолітні, а саме особи віком від 14-ти років, які пройшли повний курс вакцинації. А по-друге, перелік товарів та послуг на які можна потратити гроші, суттєво розширять.
Незабаром для українців оновлять перелік товарів та послуг, які можна буде придбати
Серед нововведень наступне:
- Комунальні послуги. Оплачувати комуналку зможуть лише пенсіонери. Лише для них залишається й можливість купити ліки. Щоправда, розрахуватися в аптеках карткою “єПідтримка” незабаром зможуть особи з інвалідність 1-ї та 2-ї групи.
- Журнали, газети, канцелярія. Донедавна можна було купити лише книги.
- Спортивні товари. Раніше можна було придбати лише абонемент в спортзал, чи на фітнес.
- Оплата за садочок, навчальні гуртки, навчання у вищих навчальних закладах. Тисячею можна буде розрахуватися, наприклад, за гурток з танців, чи заняття з футболу.
- Оплата за їжу в навчальних закладах. Тобто у всіх навчальних закладах повинні приймати електронну оплату за харчування.
- Оплата за проживання в гуртожитках для студентів.
Скористуватися тисячею, як і раніше можна лише протягом чотирьох місяців з моменту її отримання. На даний час програма діятиме протягом цілого 2022 року. Чи продовжаться виплати й у 2023 році поки невідомо.