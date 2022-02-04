Доллар приближается к новой психологической отметке: эксперт назвал причины и дал прогноз

Главная причина подорожания доллара в Украине – негативные ожидания вторжения России. Гривна стабилизируется уже через несколько месяцев, а то и раньше, если станет известно, что угроза со стороны РФ отменяется. Об этом рассказал экономист Борис Кушнирук.





Специалист отмечает, что с точки зрения поступления средств оснований для обесценивания гривны нет. Но ожидание военных действий провоцирует реакцию и люди не желают держать сбережения в гривне.

Факторы, способные укрепить гривну

Валютный баланс на конец 2021 года был положительным. То есть валюты в страну заходило больше, чем выходило. Главная причина – заробитчане. Они привезли в Украину 13,5 миллиона долларов.

Также в 2021 году в больших объемах экспортировались зерновые, масла и металлургическая продукция.

Эксперты отмечают, что причин для обесценивания гривны нет. Единственная проблема – угроза со стороны РФ, но как только ситуация стабилизируется, гривна начнет укрепляться.

А пока угроза военных действий высока, как никогда, бизнес, в том числе иностранный, старается вывести средства с Украины. Негативные ожидания давят на национальную валюту, но ситуация стабильная. В распоряжении Национального банка Украины достаточно резервов для стабилизации ситуации в стране.

По словам экспертов, уже весной гривна может восстановиться. Ситуация улучшится, как только западным лидерам удастся убедить России не делать ошибок и убрать войска с границы Украины.

Напомним, что менее недели назад курс доллара приближался до 29 гривен за единицу. В последние дни курс стабилизировался, и гривна продолжает укрепляться. В ближайшее время она достигнет отметки 28 гривен за доллар.

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