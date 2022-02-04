Українці умудряються отримувати по 12 тисяч гривень за 10-копійчані монети

Монета, яку можна продати за більш ніж 400 доларів, випущена ще в 1992 році.





У продажу на найпопулярнішому аукціоні Violity з’явилася монета номіналом 10 копійок. Вона виготовлена ​​з латуні, датується 1992 роком і коштує аж 12 тисяч гривень.

Власник лоту повідомляє, що монета в ідеальному стані, на ній немає дефектів. В якості доказу він прикріплює фото.

В описі товару зазначається, що це 10 копійок 1992 року. Луганський чекан англійськими штемпелями. Продавець оцінює лот у 420 доларів, це приблизно 12 тисяч гривень.

Ймовірно, причина такої високої вартості монети – те, що її випустили в перші роки незалежної України. Це одна із перших 10-копійчаних українських монет.

Нагадаємо, що окрім сучасних монет українці досить успішно продають радянські монети. На аукціонах їх можна продати за шалені гроші.

Наприклад, раніше продавали три копійки 1986 року за 80 тисяч гривень. А ось за три копійки 1937 року із плоскою зіркою (брак, зірка на монеті має бути опуклою) просили аж 280 тисяч гривень.

На аукціонах часто продаються рідкісні купюри. Частина з них перебуває у обороті, але оцінюється набагато вище свого номіналу. Причина високої вартості – наявність браку. Колекціонери охоче скуповують монети та банкноти з браком, наприклад, відсутність насічки на монеті, потовщені лінії герба або відсутність однієї або кількох ліній тощо.

Уважно придивіться до монет у вашому гаманці, можливо там справжній скарб.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿