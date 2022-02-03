В случае ухудшения ситуации в Украине могут запретить обмен валюты: эксперт

Если в Украине начнется война, банки прежде всего ограничат операции по обмену валюты и снятию наличных. Ведущие финансовые эксперты дали украинцам несколько советов, как не остаться «на бобах» в случае обострения конфликта с Россией.





Основатель проекта Performance Managment и известный бизнес эксперт Сергей Сароян советует гражданам прежде всего открыть счет в иностранном банке. Это наиболее удобный и эффективный способ защитить свои сбережения при возникновении военного конфликта и проблем с украинской банковской системой. Даже если снять наличные с карты окажется невозможным, ею можно будет рассчитаться за товары и услуги. Конечно же, при условии слаженной работы платежных систем.

Следует отметить, что правительства некоторых стран в кризисных ситуациях не гнушались конфискацией у своих граждан средств, хранившихся на депозитах. В частности, на Кипре в 2013 году у вкладчиков просто отобрали 10% от суммы, находившейся на хранении в банке, чтобы вытащить государство из «экономической ямы». И хотя в Украине такой сценарий маловероятен, размещение средств в иностранных банках станет своего рода оберегом от потери кровно заработанных.

Не стоит забывать и еще об одном не менее важном факторе риска – девальвации гривны. Падение курса нацвалюты при развертывании военного конфликта заставит правительство запретить свободный обмен валюты. Купить доллары или евро станет просто невозможно. Сергей Сароян напомнил украинцам, что запастись твердой валютой стоит заранее. Ведь после обострения ситуации приобрести ее можно будет только на черном рынке в несколько раз дороже реального курса.

В условиях полномасштабной войны в ходу будут даже такие непопулярные формы инвестиций как золотые украшения и драгоценные камни. Поскольку они не потеряют свою ценность, что бы ни происходило с национальной валютой.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿