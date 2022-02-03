У «Дія» з’явилися нові функції: українці будуть у захваті

Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск нових функцій у мобільному додатку «Дія». Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своєму каналі у Telegram під час прямої трансляції.





Зазначається, що нова функція у додатку «Дія» дозволить українцям брати участь у різних опитуваннях та створювати свої петиції. Як повідомляє глава Мінцифри, тепер громадяни України зможуть безпосередньо звернутися до органів влади зі своїми пропозиціями.

Федоров повідомив, що запуск опитувань як елемента прямої демократії запланований на 8 лютого на Dia Summit. Зазначається, що майже 14 мільйонів користувачів програми «Дія» матимуть можливість брати участь у опитуваннях.

Також Михайло Федоров зазначає, що запуск електронних петицій дозволить українцям звертатися безпосередньо до голови міста зі своїми пропозиціями. Наприклад, потрібно вирішити питання з ямами на вашій вулиці. Ви створюєте петицію, збираєте кілька тисяч голосів у додатку Дія від своєї громади. Після цього глава міста за законом зобов’язаний буде відповісти на вашу петицію.

Таке нововведення має покращити комунікацію між громадянами та представниками влади. Це значно спростить процедуру вирішення різноманітних проблем, оскільки більше не треба буде збирати підписи на папері. А значить, ви заощадите час та сили, адже всі питання можна вирішити у кілька кліків у зручному додатку.

Нагадаємо, що українці можуть сформувати у додатку «Дія» сертифікат про бустерну дозу вакцини від коронавірусу. При цьому інформація про дві попередні дози вакцини залишиться.

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