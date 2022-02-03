6 найщасливіших знаків зодіаку у лютому та березні 2022 року – хто вони

Астролог Олена Нікольська склала прогноз на найближчі два місяці. Тут є щось цікаве відразу для шести знаків зодіаку.





Залишається лише один місяць до весни, а значить, час виконання бажань стрімко наближається. Лютий – це час підготовки до змін, і від того, як люди виявлять себе, залежить їхній успіх у найближчому майбутньому. Тож які знаки буде супроводжувати успіх – дізнавайтеся з ексклюзивного інтерв’ю астролога Олени Нікольської.

Насолоджуйтесь моментом із вірою в диво.

Астролог зазначає, що кардинальні зміни пов’язані з особливим розташуванням зірок, яке можна спостерігати у небі. Наприклад, Меркурій – планета амбіцій та вічного руху повертається на правильну орбіту. А це провісник чудових досягнень у справах. Більше того, Венера – символ кохання, Марс – символ вогню, Плутон – знаменник мудрості переходять на знак Козерога. Це поєднання успіху.

За словами Нікольської, найцікавішим і найпродуктивнішим буде тиждень між 16 та 24 лютого. У цей час Сонце пануватиме у Водолії, а Юпітер потрапить у найбільш вигідну для землян комбінацію.

Тільці, Діви, Козерога, Раки, Скорпіони та Риби – саме ці шість знаків зодіаку будуть неймовірно щасливі у лютому. Все, що буде зроблено цими днями, матиме серйозні наслідки. Варто діяти з обережністю, але якщо ви вірите в благо своїх намірів – не чекайте. Кращого часу для змін просто не знайти. Рухайтеся лише вперед і підкоріть усі вершини.

Ці знаки можуть розраховувати на успіх протягом усього березня. Поспішайте насолодитися моментом і перетворити своє життя на суцільний успіх. Встигніть зробити все, про що мрієте і над чим довгий час сумнівалися.

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