“Церковные долги”: на Львовщине людям приходят письма с требованием вернуть церкви тысячи гривен

Откуда можно ожидать финансовых проблем? От банка, если не вовремя платить кредит. Он разного рода кредитных учреждений, которые выдают быстрые деньги под бешеный процент, а затем угрожают коллекторами. Иногда непонятные платежки людям приходят в виде платежей за коммунальные услуги. Ну, это все привычно и как-то приемлемо.





А вот когда долги требует вернуть церковь, становится немного необычно. И именно такие письма начали получать жители одного из сел во Львовской области. Речь о селе Подгорцы. И может, никто и не знал бы об этих странных письмах написанных от руки на обычном листе бумаги, если бы один из получателей не поделился этим письмом в социальных сетях.

Мужчина должен церкви 2500 грн

Письмо с подобной суммой написанное ручкой от руки получил житель вышеупомянутого села Николай Федан. Оказывается, эта сумма накопилась еще с 2013 года, ведь мол, вроде бы еще тогда мужчина систематически уклонялся от уплаты вероятно каких-то обязательных взносов. Правда судя по тому сообщению, которым сопровождал свой пост “должник” возвращать деньги, он точно не собирается.

К слову, какая это церковь не написано. В большинстве сел община действительно самостоятельно содержит священника и собирает средства на благоустройство церкви, но вот, добровольные ли в данном случае взносы или обязательные — неизвестно.

Пользователи социальной сети разделились на два лагеря

Люди, как обычно разделились на множество разных мнений. Начались разнообразные саркастические комментарии в сторону церкви, и человека, который собственно этот счет мужчие прислал. Были и сообщения в защиту церкви, где люди призывают других не забывать о моральных и духовных ценностях, Боге и уважении друг к другу.

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