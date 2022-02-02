Monobank півроку не віддає гроші клієнту: що відбувається

Клієнт популярного мобільного банку розповів, що в Monobank йому відмовили в обслуговуванні з невідомих причин. Наразі банк відмовляється повернути йому гроші.





Про це чоловік написав на найпопулярнішому тематичному форумі «Мінфін».

В історії розповідається, що ще у вересні банк із незрозумілих причин заморозив кошти на особистому рахунку. Усього 10 тисяч гривень. Потерпілий одразу написав заяву на виведення коштів, але вони повністю ігноруються фінансовою установою.

Вже 24 грудня банк повідомив, що має намір припинити співпрацю із клієнтом. Після цього чоловік написав заяву на повернення коштів. Йому пообіцяли, що 5 січня гроші перерахують на вказаний рахунок, але нічого не сталося.

Клієнтові довелося майже щодня дзвонити на гарячу лінію. Але все, що йому вдалося з’ясувати, це те, що гроші знаходяться на резервному рахунку Monobank.

Клієнт знову написав заяву на повернення, але через 3 робочі дні гроші так і не надійшли. Чоловік стверджує, що не може повернути гроші вже п’ятий місяць.

У відповідь на його відгуки представники Monobank пообіцяли все ще раз перевірити і написати йому в особисті повідомлення. Пізніше чоловік доповнив свій відгук, гроші йому все ж таки повернули, на це знадобилися близько п’яти місяців.

Нагадаємо, що незабаром в Україні з’являться перші банкомати Monobank. Про це повідомив співвласник мобільного банку.

Гороховский також показав фото приладів. Кожному банкомату дадуть котяче ім’я. Всі машини будуть стилізовані під котиків та пофарбовані у фірмовий колір банку.

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