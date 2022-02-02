Під тисячу гривень: відома вартість проїзду по першій в Україні платній дорозі

Проїзд по новому автобану, що з’єднає Краковець та Рівне, влетить українцям в копієчку. За кожен кілометр першої в країні платної дороги водії платитимуть близько 2,6 грн, або 8 євроцентів. А оскільки протяжність шляху складатиме 280 км, повний проїзд обійдеться аж у 728 грн.





Про деталі проекту розповів заступник очільника «Укравтодору» Андрій Івко. Чиновник повідомив, що технічну та економічну документацію по проекту підготувала компанія «Автомагістраль-Південь». Однак будівництво нової дороги розпочнеться лише після прийняття закону про концесію.

Як тільки Верховна Рада погодить відповідні законодавчі зміни, «Укравтодор» оголосить конкурс та обере концесіонера, який і втілить проект у життя. Тож будівництво першої в Україні платної дороги може розпочатися вже у поточному 2022 році.

Нагадаємо, що концесійні дороги – це абсолютно нові шосе. Вони побудовані фактично «з нуля» та зазвичай є більш якісними за інші дороги. Ще однією особливістю платних доріг є те, що вони дозволяють значно скоріше потрапити з одного пункту до іншого за рахунок меншої відстані між ними, а також більш високої дозволеної швидкості.

Та не зважаючи на будівництво нового шосе із платним проїздом, українці завжди матимуть можливість скористатися безкоштовною альтернативою. Наявність дороги зі схожим маршрутом, за користування якою не доведеться платити, є обов’язковою умовою для отримання дозволу на будівництво концесійної траси.

Варто зазначити, що в уряді поки що не планують великої кількості платних доріг. Як пояснив заступник очільника Мінфіну Олександр Кава, у нашій країні досить низький показник густоти населення. Через це середньодобовий трафік, навіть на популярних напрямках, як то Київ-Одеса, складає лише близько 5 тис. автомобілів. А для того, щоб платне шосе було рентабельним та вигідним для інвесторів, трафік на ньому повинен бути понад 18 тис. транспортних засобів за добу.

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