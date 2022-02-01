“Церковні борги”: на Львівщині людям приходять листи з вимогою повернути церкві тисячі гривень

Звідки можна очікувати фінансових неприємностей? Від банку, якщо невчасно сплачувати кредит. Він різноманітних кредитних установ, які видають швидкі гроші під шалений відсоток, а потім погрожують колекторами. Інколи, незрозумілі платіжки людям приходять у вигляді платежів за комунальні послуги. Ну це все звично і якось прийнятно.





А от, коли борги вимагає повернути церква, стає трохи незвично. Саме такі листи почали отримувати мешканці одного з сіл на Львівщині. Мова про село Підгірці. І може ніхто й не знав би про ці дивні листи написані від руки на звичайному аркуші паперу, якби один з отримувачів не поділився цим листом у соціальних мережах.

Чоловік винен церкві 2500 грн

Лист з подібною сумою написаною ручкою від руки, отримав мешканець вищезгаданого села, Микола Федан. Виявляється, ця сума назбиралася ще від 2013 року, адже мовляв начебто від тоді чоловік систематично ухилявся від сплати ймовірно якихось обов’язкових внесків. Щоправда судячи з того допису, яким супроводжував свій пост “боржник” повертати гроші він точно не збирається.

До слова, яка це церква не написано. В більшості сіл громада справді самостійно утримує священика, та збирає кошти на благоустрій церкви, але от, чи добровільні в даному випадку внески, чи обов’язкові — невідомо.

Користувачі соціальної мережі розділилися на два табори

Люди, як завжди розділилися на безліч різних думок. Почалися різноманітні саркастичні коментарі в бік церкви, і особи, яка власне цей “рахунок” чоловікові написала. Були й дописи на захист церкви, де люди закликають інших не забувати про моральні та духовні цінності, Бога і повагу один до одного.

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