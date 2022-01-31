Пенсии и социальные выплаты существенно вырастут: в Минюсте рассказали, кому сколько насчитают

Пенсии и социальные выплаты в Украине не слишком высоки. Некоторые получают социальную помощь, которая даже не дотягивает до 2000 грн. Наверное большинство таких лиц либо живут не одни, либо имеют субсидию, потому что самостоятельно оплатить коммунальные услуги, купить еду и лекарства за такие средства нереально.





В Министерстве социальной политики уверяют: скоро станет немного легче. С 1 марта всех ждет повышение. Доплаты досчитают всем без исключения: тем, кто получает обычную пенсию, тем, кто имеет льготы или инвалидность.

Первая индексация запланирована на 1 марта

Весна начнется с хороших новостей, ведь пенсионеры получат большие суммы на свой счет, чем обычно. В целом, индексация планируется в размере 14%. Но есть и фиксированные суммы, которые кое-кто получит:

Страховые пенсии начислены до 2019 года. Сумма повышения варьируется от 100 до 500 грн. Военнослужащие получат по 700 грн. доплаты. Лица, получившие инвалидность в результате ликвидации аварии на ЧАЭС получат минимальную доплату в размере 400 грн, но для этой категории граждан предусмотрены и другие доплаты. Следовательно, те, у кого первая группа инвалидности должны получать почти на 4000 больше.

Те лица, на которые не распространяется индексация получат по 135 грн. На 166 грн повысят пенсию неработающим пенсионерам, не имеющим полного стажа. На 300 грн. поднимут пенсии для возрастной категории 70-75 лет.

Возрастут и социальные выплаты

Что касается выплат, то на 400 гривен вырастет выплата за каждого ребенка, который воспитывается в многодетной семье (было 1700 – станет 2100). На 166 грн увеличат выплату людям с инвалидностью, которую они имеют с детства.

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