Кариес появляется не от сладостей или кофе: стоматологи ошарашили заявлением

Наверняка большинство мам столкнулось с проблемой кариеса у детей. Казалось бы, первые зубки только начали расти, и сразу портятся. Некоторые утверждают, что зубы портятся от большого количества сладостей, которые так любят детишки. Но стоматологи уверяют, конфеты и шоколад здесь ни при чем. На самом деле в детском кариесе, как и во взрослом, виноваты родители, не тщательно следящие за гигиеной рта своих чад, и своей собственной.





Всему виной специфические бактерии, питающиеся остатками пищи

Если речь идет о новорожденном ребенке, у которого только появляются первые молочные зубки, то бактерии в его рот могли попасть исключительно с пищей, которую неусердно помыли. С грязными руками, или игрушками, или от определенных действий мамы. Знаете, когда мама облизывает соску, или пробует детскую пищу с ложки ребенка. В этот момент бактерии попадают ребенку и начинается болезненный процесс.



У более старших деток и взрослых людей кариес может развиться если не тщательно и нерегулярно чистить зубы. Микробы, провоцирующие кариес, питаются остатками еды. И чем больше их питать, тем больше они будут размножаться. Чистить зубы нужно минимум дважды в день, а еще раз в полгода посещать стоматолога для профессиональной чистки.

Кариес может спровоцировать потерю зубов

С кариесом не стоит шутить, и запускать болезнь тоже не нужно. Некоторые мамы решают не лечить кариес, если речь идет о молочных зубах, ведь мол они и так выпадут, а на их место вырастут здоровые. Но болезнь кроется гораздо глубже, и бактерии попадут из молочных зубов на корни постоянных. Потом они будут болеть и даже могут преждевременно выпадать.

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