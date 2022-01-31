Карієс з’являється не від солодощів, чи кави: стоматологи ошелешили заявою

Напевно більшість мам стикнулися з проблемою карієсу в дітей. Здавалося б, перші зубки лише почали рости, і одразу ж псуються. Дехто стверджує, що зуби псуються від великої кількості солодощів, які так полюбляють дітлахи. Але стоматологи запевняють, цукерки і шоколад тут ні до чого. Насправді в дитячому карієсі, як і дорослому, винні батьки, які не ретельно слідкують за гігієною рота своїх чад, і своєю власною.





Всьому виною специфічні бактерії, які живляться залишками їжі

Якщо мова про новонароджену дитинку, у якої лише з’являються перші молочні зубки, то бактерії в її рот могли потрапити виключно з їжею, яку неретельно помили. З брудними руками, чи іграшками, або ж від певних дій мами. Знаєте, коли мама облизує соску, або ж пробує дитячу їжу з ложки дитини. В цей момент її бактерії потрапляють дитині і починається хворобливий процес.

В більш старших діток, і дорослих людей карієс може розвинутися якщо неретельно і нерегулярно чистити зуби. Мікроби, які провокують карієс, живляться залишками їжі. І чим більше їх живити, тим більше вони розмножуватимуться. Чистити зуби потрібно мінімум двічі на день, а ще раз у пів року відвідувати стоматолога для професійної чистки.

Карієс може спровокувати втрат у зубів

З карієсом не варто жартувати, і запускати хворобу теж не потрібно. Деякі мами вирішують не лікувати карієс, якщо мова про молочні зуби, адже мовляв вони і так випадуть, а на їх місці виростуть здорові. Та хвороба криється набагато глибше, і бактерії потраплять з молочних зубів на корені постійних. Потім вони болітимуть, і навіть можуть передчасно випадати.

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