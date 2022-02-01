У первого украинца есть все шансы сесть в тюрьму за ложный сертификат о вакцинации

Житель Кривого рога может провести в тюрьме 4 года и 1 месяц за то, что купил поддельный ковид-сертификат и предъявил его.





В конце ноября 2021 года мужчина купил в интернете поддельный сертификат о вакцинации. В нем указывалась, что он иммунизирован вакциной «Астразенека». Спустя пару дней он зашел в кафе, чтобы пообедать и показал администрации «липовый» документ. Уже через 10 минут в кафе зашел сотрудник полиции и попросил показать сертификат. Правоохранитель обнаружил подделку.

Дело было передано в суд. Мужчина признал свою вину и согласился на упрощенную процедуру рассмотрения дела. Оказалось, что житель Кривого рога неоднократно судимый с 2000 года. В 2017 мужчину освободили после 5-летнего заключения за угон транспортного средства. Также его судили за покушение на разбой и кражу, но оба раза освобождали с испытательным сроком.

Теперь за поддельный сертификат мужчина может лишиться свободы на четыре года и один месяц. Дело в том, что суд присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору и присудил ему 4 года и 1 месяц лишения свободы. Однако мере пресечения пока не избиралась, и приговор пока можно обжаловать.

Напомним, что за использование поддельного сертификата о вакцинации украинцев ожидает штраф или лишение свободы на срок до двух лет. К тому же лучше не рисковать и защититься от коронавируса, особенно теперь, когда новый штамм омикрон стремительно распространяется по миру.

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