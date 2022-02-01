Перший українець має всі шанси сісти в тюрьму за несправжній сертифікат про вакцинацію

Житель Кривого Рогу може провести у в’язниці 4 роки та 1 місяць за те, що купив підроблений ковід-сертифікат та пред’явив його.





Наприкінці листопада 2021 року чоловік купив в інтернеті підроблений сертифікат про вакцинацію. У ньому вказувалося, що він імунізований вакциною “Астразенека”. За кілька днів він зайшов у кафе, щоб пообідати і показав адміністрації «липовий» документ. Вже за 10 хвилин у кафе зайшов співробітник поліції та попросив показати сертифікат. Правоохоронець виявив підробку.

Справа була передана до суду. Чоловік визнав свою провину та погодився на спрощену процедуру розгляду справи. Проте виявилося, що мешканець Кривого Рогу неодноразово судимий із 2000 року. У 2017 чоловіка звільнили після 5-річного ув’язнення за викрадення транспортного засобу. Також його судили за замах на розбій та крадіжку, але обидва рази звільняли з випробувальним терміном.

Тепер за підроблений сертифікат чоловік може потрапити до в’язниці на чотири роки та один місяць. Справа в тому, що суд приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком та присудив йому 4 роки та 1 місяць позбавлення волі. Проте запобіжного заходу поки не обирали, і вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що за використання підробленого сертифікату про вакцинацію українців очікує штраф або позбавлення волі на строк до двох років. До того ж краще не ризикувати і захиститися від коронавірусу, особливо тепер, коли новий штам Омікрон стрімко поширюється світом.

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