Популярный оператор мобильной связи поднимает цены: сколько будем платить с 1 февраля

Речь идет не обо всех тарифных планах, а только о пакетах с интернетом, которые абоненты заказывают в качестве дополнения к основному тарифу. Часть пакетных услуг могут исчезнуть через несколько дней, поскольку не пользуются спросом. Вместо них появятся новые тарифы.





Как сообщают в Киевстар, обновится сразу несколько тарифных планов.

Пакеты с регулярным сроком действий (пакеты 250/500/1000/3000/5000/7000 Мб) на подписке и пакеты «Поиск» /» Развлечения» на контрактной форме обслуживания) перестанут действовать у всех пользователей 31 января в 23:59:59. А вот абонентам передоплаченной связи, который пользуются пакетами 250/500/1000/3000/5000/7000 Мб 1 февраля начислят пакет «VIP-Интернет-безлим» на 30 дней бесплатно.

Мобильный оператор тщательно анализирует спрос на свои услуги и отмечает, что пользователи гораздо чаще заказывают дополнительные пакеты мобильного интернета «День онлайн» или 5 Гб без оплаты как «Суперсилы» в новых тарифах Киевстар. Именно поэтому оператор сотовой связи решил предложить новые пакеты, а устаревшие деактивировать.

Отметим, что в Киевстар обещают выплатить компенсацию, если в пользователей оплачен пакет интернета на длительный период, то есть дольше, чем до 1 февраля. Чтобы получить свои деньги обратно, необходимо обратиться к мобильному оператору по номеру 466 или связаться с представителями оператора сотовой связи Киевстар в официальном сообществе в Facebook.

Напомним, что ранее Киевстар удалось разогнать скорость мобильного интернета до рекордного показателя в 1,1 Гб, правда, в лабораторных условиях. Это означает, что скорость передачи мобильных данных существенно вырастет, что крайне важно в условиях увеличения количества контента высокого качества, такого как 4K и HD.

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