Спрос на доллары резко упал: чего ждать от курса валют в последние дни января?

Цена доллара мягко говоря удивляет. Если два дня назад он держался на уровне почти 29 грн. за единицу, то сегодня уже подешевел на 20 копеек. Завтра доллар снова может прыгнуть вверх, а послезавтра опуститься вниз.





Все эти качели существенно отбили у рядовых граждан желание покупать валюту. Гораздо меньше стал покупать и бизнес. Активизировались продавцы, у которых накопились запасы, а еще потенциальных покупателей несколько расслабил информационный поток. Как ни крути, но панику вокруг возможного полномасштабного наступления удалось немного уменьшить.

На фоне всех этих событий гривна укрепилась, но спрос на доллары все равно снизился. Эксперты говорят, подобная ситуация будет наблюдаться и в ближайшие дни.

Доллар не будет резко дорожать

Пока что прогнозы экспертов довольно приятные. Ближайшие дни пройдут без особых скачков в плане курса валют. Ожидается, что гривня укрепится еще больше. Как минимум больше 28,80 доллар стоить не должен. Финансовые аналитики призывают украинцев не создавать искусственную панику и не провоцировать подорожание доллара.



Кроме этого, некоторые сделали даже довольно громкое заявление, что если гривна будет дешеветь еще больше, это станет показателем нашей слабости для России. По крайней мере, так считает соучредитель Монобанка Олег Гороховский. Бизнесмен призвал не скупать доллары, ведь если их цена превысит отметку в 30 гривен, это существенно ударит по экономике страны и финансовому положению каждого украинца. Мол, если Россия и совершит наступление, то купленные доллары нам мало в чем помогут.

Инвесторы вскоре вернутся в Украину

Ну и к слову, по отношению к инвесторам, которые начали частично выводить свои средства. Правительство уже придумало, как поощрить их снова вложить свой капитал. Вскоре на продажу будут выставлены несколько государственных облигаций, которые будут очень привлекательны для иностранцев.

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