Попит на долари різко впав: чого чекати від курсу валют в останні дні січня?

Ціна долара м’яко кажучи дивує. Якщо два дні тому він тримався на рівні майже 29 грн. за одиницю, то сьогодні вже подешевшав на 20 копійок. Завтра долар знову може стрибнути вгору, а післязавтра опуститися вниз.





Всі ці “валютні качелі” суттєво відбили у пересічних громадян бажання купувати валюту. Набагато менше став купувати й бізнес. Активізувалися продавці, в яких накопичилися запаси, а ще потенційних покупців трохи розслабив інформаційний потік. Як не крути, але паніку довкола можливого повномасштабного наступу вдалося трішки зменшити.

На фоні всіх цих подій гривня зміцнилася, але попит на долари все одно знизився. Експерти кажуть, подібна ситуація спостерігатиметься й найближчими днями.

Долар не буде різко дорожчати

Поки що прогнози експертів доволі приємні. Найближчі дні пройдуть без особливих стрибків в плані курсу валют. Очікується, що гривня зміцниться ще більше. Як мінімум більше ніж 28,80 долар коштувати не повинен. Фінансові аналітики закликають українців не створювати штучну паніку, і не провокувати подорожчання долара.

Крім цього, дехто зробив навіть досить гучну заяву, що мовляв якщо гривня дешевшатиме ще більше, це стане показником нашої слабості для Росії. Принаймні так вважає співзасновник Монобанку Олег Гороховський.

Бізнесмен закликав не скуповувати долари, адже якщо їх ціна перевищить позначку 30 гривень, це суттєво вдарить по економіці країни і по фінансовому становищі кожного українця. Мовляв, якщо Росія й вчинить наступ, то куплені долари нам мало в чому допоможуть.

Інвестори незабаром повернуться в Україну

Ну і до слова, щодо інвесторів, які почали частково виводити свої кошти. Уряд вже придумав, як заохотити їх знову вкласти свій капітал. Невдовзі на продаж буде виставлено кілька державних облігацій, які будуть дуже привабливими для іноземців.

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