Стало відомо, чому на локомотивах світить лише одна фара

Перші поїзди з’явилися понад два століття тому. Зрозуміло, за цей час технічна сторона залізничного транспорту поліпшувалася і модифікувалася. Проте деякі технічні нюанси вражають сучасних людей навіть зараз. Так, якщо придивитися до поїзда, що рухається до станції, то можна помітити, як з двох наявних фар горить тільки одна. Чому ж не вмикається друга?





Фари – не зовсім фари

Насправді люди, не пов’язані зі сферою залізниць, дуже часто плутають, що саме в поїздах є джерелом світла. Фар як таких у локомотивах немає. А те, що люди помилково вважають фарами за аналогією з автомобільним транспортом, називається інакше – буферні ліхтарі.

Більш того, ці буферні ліхтарі навіть не виконують функції освітлення шляху. Це завдання стоїть на іншій деталі поїзда. Спеціалізований саме для цієї функції прожектор розташований у верхній частині кабіни машиніста посередині. Він набагато більше «фар» і випромінює потужніші потоки світла, ніж буферні ліхтарі.

Прожектор поїзда

Як правило, цього джерела світла залізничному транспорту цілком достатньо, щоб забезпечувати безпечний та комфортний рух. Але для чого тоді потрібні ті самі ліхтарі, які помилково приймаються за фари?

Розташування ліхтарів

Буферні ліхтарі є своєрідним сигналом оповіщення. Потрібен цей сигнал, перш за все, для комунікації з працівниками залізниці, суміжних сфер та транспорту, що йде на зустріч.

Існують правила розподілу цих ліхтарів. Відповідно до технічних розпоряджень, необхідно, щоб локомотив мав вісім таких ліхтарів по парі на кожну кабіну. Пара повинна складатися з червоного та білого джерела світла, які розміщують з боків у нижній частині кабіни.

Буферні ліхтарі існували на ранніх моделях поїздів. На перших паровозах їхню роль виконували звичайні гасові лампи, і тільки пізніше їх замінили на лампи розжарювання. Для того щоб світло від ліхтаря було саме червоного кольору, машиністи встановлювали спеціальні кольорові скельця.

Буферна пара локомотиву

Основне призначення

Ці буферні ліхтарі використовуються тільки в нічний час доби. Вони показують перехожим, працівникам та транспорту напрямок руху. До слова, основний прожектор, що висвітлює шлях, також виконує додаткову сигнальну функцію.

У професійному середовищі залізничників існує свій жаргон. Є поняття правильний і неправильний шлях. Правильний шлях – це правий, відповідно, неправильний – лівий шлях. Це поширюється на залізні дроги, що мають два шляхи.

Якщо локомотив у нічний час рухається по правому, тобто правильному шляху, то включається білий буферний ліхтар. У ситуації, коли потяг переміщається лівим шляхом, включається ліхтар з червоним освітленням.

Це найпростіші правила функціонування ліхтарів. Насправді, у машиністів існує велика кількість комбінацій буферних ліхтарів, які потрібні в першу чергу для колег. Людям, які далекі від залізничної професії, розпізнавати значення сигналів проблематично і загалом не так вже й необхідно.

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