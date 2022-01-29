Стало известно, кому в марте досчитают по 700 грн. до пенсии: будут и другие суммы доплат

В марте украинцам предстоит очередная индексация пенсий. Они возрастут, чтобы более или менее сравниться с повышенными ценами, прожиточным минимумом и зарплатами. Такая процедура проходит ежегодно, а в этом году она и вовсе состоится дважды.





Правда, если цены выросли сразу на 10-15%, то пенсии так “прыгнуть” не у всех. Некоторым досчитают только 100 грн, другим 700, некоторые получат более 1000 грн к основной выплате.

В Министерстве социальной политики решили подробнее разъяснить, кому сколько достанется.

В марте доплаты получит несколько категорий граждан

С 1 марта первоначально начислят средства следующим лицам:

По 700 грн получат все военнослужащие. По 400 грн (приблизительно) досчитают лицам, получающим минимальную пенсию в связи с инвалидностью, полученной при ликвидации аварии на ЧАЭС. От 100 до 500 грн досчитают владельцам страховых пенсий, оформленных до 2019 года.

Следует заметить, что это лишь цифры, относящиеся к мартовской индексации. В целом же в течение 2022 года будет немало других доплат и некоторые более чем весомые. Следовательно, по 300 грн на постоянной основе будут получать пенсионеры, в возрастной категории 70-75 лет. Также почти по 2000 грн досчитают до пенсии тем, кто потерял кормильца в зоне АТО. Речь о пожилых родителях или женщинах, оставшихся с несовершеннолетними детьми.

В общем, на конец 2022-го, средняя пенсия по Украине должна составлять минимум 4500 грн. Минимальная социальная помощь наконец-то пересечет отметку 2000, а максимальная пенсия превысит 20 000 грн. Округление коснется и пенсий, которые получат пенсионеры 70+. Все кто старше этого возраста не должен иметь менее 3000 грн.

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