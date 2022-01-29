Стало відомо кому в березні дорахують по 700 грн. до пенсії: будуть й більші суми доплат

В березні українців чекає чергова індексація пенсій. Вони зростуть, щоб більш менш зрівнятися з підвищеними цінами, прожитковим мінімумом і зарплатами.





Така процедура відбувається щорічно, а цьогоріч вона й зовсім відбудеться двічі. Щоправда, якщо ціни зросли одразу на 10-15%, то пенсії так “стрибнуть” не у всіх. Декому дорахують лише 100 грн., іншим 700, дехто отримає більше 1000 грн. до основної виплати.

У Міністерстві соціальної політики вирішили детальніше роз’яснити, кому скільки перепаде.

В березні доплати отримає кілька категорій громадян

З 1-го березня першочергово нарахують кошти наступним особам:

По 700 грн. отримають всі військовослужбовці. По 400 грн. (приблизно) дорахують особам, які отримують мінімальну пенсію у зв’язку з інвалідністю отриманою при ліквідації аварії на ЧАЕС. Від 100 до 500 грн. дорахують власникам страхових пенсій, які були оформлені до 2019 року.

Варто зауважити, що це лише цифри, які стосуються березневої індексації. А загалом протягом 2022 року буде чимало інших доплат і деякі більш ніж вагомі.

Відтак, по 300 грн. на постійній основі отримуватимуть пенсіонери, у віковій категорії 70-75 років. Також, майже по 2000 грн. дорахують до пенсії тим, хто втратив годувальника в зоні АТО. Мова про літніх батьків, або жінок, які залишилися з неповнолітніми дітьми.

Загалом, на кінець 2022-го, середня пенсія по Україні мала б становити мінімум 4500 грн. Мінімальна соціальна допомога нарешті перетне позначку 2000, а максимальна пенсія перевищить 20000 грн. Заокруглення торкнеться й пенсій, які отримають пенсіонери 70+. Всі хто старше цього віку не повинен мати менше ніж 3000 грн.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿