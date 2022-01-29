Стало відомо кому в березні дорахують по 700 грн. до пенсії: будуть й більші суми доплат
В березні українців чекає чергова індексація пенсій. Вони зростуть, щоб більш менш зрівнятися з підвищеними цінами, прожитковим мінімумом і зарплатами.
Така процедура відбувається щорічно, а цьогоріч вона й зовсім відбудеться двічі. Щоправда, якщо ціни зросли одразу на 10-15%, то пенсії так “стрибнуть” не у всіх. Декому дорахують лише 100 грн., іншим 700, дехто отримає більше 1000 грн. до основної виплати.
У Міністерстві соціальної політики вирішили детальніше роз’яснити, кому скільки перепаде.
В березні доплати отримає кілька категорій громадян
З 1-го березня першочергово нарахують кошти наступним особам:
- По 700 грн. отримають всі військовослужбовці.
- По 400 грн. (приблизно) дорахують особам, які отримують мінімальну пенсію у зв’язку з інвалідністю отриманою при ліквідації аварії на ЧАЕС.
- Від 100 до 500 грн. дорахують власникам страхових пенсій, які були оформлені до 2019 року.
Варто зауважити, що це лише цифри, які стосуються березневої індексації. А загалом протягом 2022 року буде чимало інших доплат і деякі більш ніж вагомі.
Відтак, по 300 грн. на постійній основі отримуватимуть пенсіонери, у віковій категорії 70-75 років. Також, майже по 2000 грн. дорахують до пенсії тим, хто втратив годувальника в зоні АТО. Мова про літніх батьків, або жінок, які залишилися з неповнолітніми дітьми.
Загалом, на кінець 2022-го, середня пенсія по Україні мала б становити мінімум 4500 грн. Мінімальна соціальна допомога нарешті перетне позначку 2000, а максимальна пенсія перевищить 20000 грн. Заокруглення торкнеться й пенсій, які отримають пенсіонери 70+. Всі хто старше цього віку не повинен мати менше ніж 3000 грн.